Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» в честь Международного женского дня представил коллекционную версию мотоцикла «ИЖ-49» в розовом цвете. Об этом сообщает пресс-служба компании в своих соцсетях.

Первый мотопробег с этим мотоциклом прошёл 8 марта, во время поздравления девушек, работающих на предприятии.

Мотоцикл обладает мягким ходом, удобен в управлении. Он имеет 31 лошадиную силу при объёме двигателя в 250 куб. сантиметров и может достигать скорость в 155 км/ч. Также готовится электрическая версия мотоцикла мощностью 4 кВт.

«Разработчики уверены, что данный образец найдет своих поклонниц по всему миру и станет эксклюзивным подарком», – говорится в сообщении.