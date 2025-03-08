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«Калашников» в честь 8 марта представил розовую версию мотоцикла «ИЖ-49»

16:19, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
«Калашников» в честь 8 марта представил розовую версию мотоцикла «ИЖ-49»
16:19, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
102
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#мотоцикл\n#8 марта\n#Женский день
Источник фото: Телеграм-канал Концерн «Калашников»
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Модель может развивать скорость до 155 км/ч.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» в честь Международного женского дня представил коллекционную версию мотоцикла «ИЖ-49» в розовом цвете. Об этом сообщает пресс-служба компании в своих соцсетях.

Первый мотопробег с этим мотоциклом прошёл 8 марта, во время поздравления девушек, работающих на предприятии.

Мотоцикл обладает мягким ходом, удобен в управлении. Он имеет 31 лошадиную силу при объёме двигателя в 250 куб. сантиметров и может достигать скорость в 155 км/ч. Также готовится электрическая версия мотоцикла мощностью 4 кВт.

«Разработчики уверены, что данный образец найдет своих поклонниц по всему миру и станет эксклюзивным подарком», – говорится в сообщении.

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16:19, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#мотоцикл\n#8 марта\n#Женский день