Выручка концерна «Калашников» за 10 месяцев превысила всю выручку за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» по объёму выручки за первые 10 месяцев 2024 года на 14,5% превысил показатель всего 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

При этом, прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 58%. В оставшиеся два месяца текущего года также сохранятся высокие темпы поставок продукции заказчикам.

«Перед коллективом предприятия стоит ещё ряд амбициозных задач, и он успешно справляется с ними. В частности, мы добросовестно и, в основном, досрочно отгружаем военную продукцию заказчикам», — отметил президент АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

Отмечается, что рост объёмов выпуска продукции стал возможен благодаря расширению мощностей предприятия в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта развития производства.