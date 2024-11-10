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Выручка концерна «Калашников» за 10 месяцев превысила всю выручку за 2023 год

16:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Выручка концерна «Калашников» за 10 месяцев превысила всю выручку за 2023 год
16:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Концерн «Калашников»\n#прибыль
Источник фото: kalashnikovgroup.ru
39
0

За оставшиеся два месяца предприятие намерено сохранить высокие темпы поставок продукции.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» по объёму выручки за первые 10 месяцев 2024 года на 14,5% превысил показатель всего 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

При этом, прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 58%. В оставшиеся два месяца текущего года также сохранятся высокие темпы поставок продукции заказчикам.

«Перед коллективом предприятия стоит ещё ряд амбициозных задач, и он успешно справляется с ними. В частности, мы добросовестно и, в основном, досрочно отгружаем военную продукцию заказчикам», — отметил президент АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

Отмечается, что рост объёмов выпуска продукции стал возможен благодаря расширению мощностей предприятия в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта развития производства.

16:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Концерн «Калашников»\n#прибыль