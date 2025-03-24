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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сотрудник «Калашникова» получил госнаграду за храбрость в зоне спецоперации

10:00, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сотрудник «Калашникова» получил госнаграду за храбрость в зоне спецоперации
10:00, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
308
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#Концерн «Калашников»
Источник фото: Концерн «Калашников»
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Николай Иванов служил в Добровольческом корпусе с марта 2022 года. 

Ижевск. Удмуртия. Президент России подписал указ о награждении замначальника управления сертификационного обслуживания конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» Николая Иванова медалью «За храбрость» II степени. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Николай Иванов с марта 2022 года по июль 2024 года служил в рядах Добровольческого корпуса в зоне проведения спецоперации. В боях он неоднократно демонстрировал отвагу, решительность и самоотверженность, за что и был удостоен государственной награды.

В настоящее время Николай Николаевич делится своим опытом с военнослужащими, участвуя в программах по обучению эксплуатации стрелкового оружия, производимого концерном «Калашников».

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10:00, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#Концерн «Калашников»