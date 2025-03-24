Ижевск. Удмуртия. Президент России подписал указ о награждении замначальника управления сертификационного обслуживания конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» Николая Иванова медалью «За храбрость» II степени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Николай Иванов с марта 2022 года по июль 2024 года служил в рядах Добровольческого корпуса в зоне проведения спецоперации. В боях он неоднократно демонстрировал отвагу, решительность и самоотверженность, за что и был удостоен государственной награды.

В настоящее время Николай Николаевич делится своим опытом с военнослужащими, участвуя в программах по обучению эксплуатации стрелкового оружия, производимого концерном «Калашников».