Новый товарный знак «Освободитель» зарегистрировал концерн «Калашников»

Ижевск. Удмуртия. Для выпуска коллекционного премиального оружия концерн «Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Логотип знака представляет собой корпоративный «вымпел» черного цвета со вписанной в него сжатой в кулак рукой. Слева от изображения дизайнеры расположили слоган «Освободитель». Англоязычный вариант нового бренда зарегистрирован со словесным элементом «Liberator» (с англ. — «Освободитель»).

Под этим товарным знаком первым выйдет карабин «Сайга» исполнения 05 серии «Африканский Континент», стилизованный под исторический автомат Калашникова.

Отмечается, что товарный знак «Освободитель» зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров: оружия, транспортных средств, ювелирных изделий, бижутерии, одежды, игр, спортивных товаров. В будущем его могут использовать при расширении ассортимента продукции и выпуске новых аксессуаров.