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Новый товарный знак «Освободитель» зарегистрировал концерн «Калашников»

15:45, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новый товарный знак «Освободитель» зарегистрировал концерн «Калашников»
15:45, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2694
0
#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#знак
Источник фото: концерн «Калашников»
2694
0

Его планируют применять в будущих сериях коллекционного премиального оружия.

Ижевск. Удмуртия. Для выпуска коллекционного премиального оружия концерн «Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Логотип знака представляет собой корпоративный «вымпел» черного цвета со вписанной в него сжатой в кулак рукой. Слева от изображения дизайнеры расположили слоган «Освободитель». Англоязычный вариант нового бренда зарегистрирован со словесным элементом «Liberator» (с англ. — «Освободитель»). 

Под этим товарным знаком первым выйдет карабин «Сайга» исполнения 05 серии «Африканский Континент», стилизованный под исторический автомат Калашникова. 

Отмечается, что товарный знак «Освободитель» зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров: оружия, транспортных средств, ювелирных изделий, бижутерии, одежды, игр, спортивных товаров. В будущем его могут использовать при расширении ассортимента продукции и выпуске новых аксессуаров.

15:45, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2694
0
#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#знак