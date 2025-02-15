Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» впервые выставит новейший комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-10Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Международный форум пройдет с 17 по 21 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба на официальном сайте предприятия.

Как сообщается, комплекс «КУБ-10Э» предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения, частей и подразделений боевого и тылового обеспечений, полевых складов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стартовых позиций комплексов с беспилотными летательными аппаратами, самолетов (вертолетов) вне укрытий на аэродромах (площадках) базирования.



«КУБ-10Э» можно применять в сложных метеорологических условиях, в диапазоне температур окружающей среды от -30°С до +40°С. Крейсерская скорость полета – 100 км/ч. Диапазон высот полета – 100–2500 м. Способ наведения управляемых боеприпасов – по заданным координатам, данным ГЛОНАСС.