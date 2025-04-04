Москва. Концерн «Калашников» требует взыскать неустойку с «Научно-исследовательского института прикладной химии» в размере более 110 млн рублей. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Арбитражный суд Московской области.

«Калашников» требует выплатить неустойку в размере 110 313 040 рублей за просрочку выполнения контракта. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая 2025 года. Скорее всего, суд будет проходить в закрытом в закрытом режиме из-за грифа секретности.

«Согласно сайту предприятия, АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» – головное предприятие в России по разработке пиротехнических средств. В его стенах была разработана «Оса» – многофункциональная система оружия нелетального действия, а также стационарная светозвуковая граната «Пламя», предназначенная для временного подавления психоволевой устойчивости вооруженного преступника», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятие прикладной химии наложены санкции недружественных России стран.