Ижевск. Удмуртия. В Ижевске побывал сенатор Российской Федерации, представитель исполнительной власти от Запорожской области, член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Во время визита сенатор посетил предприятия концерна, на которых изготавливаются управляемые боеприпасы (УБ) и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Дмитрию Рогозину рассказали о производстве УБ «КУБ», «КУБ-2» и «КУБ-10», воздушных разведчиков — «Гранат-4» и многофункционального комплекса гражданского назначения «СКАТ 350 М». Также сенатору показали беспилотники коптерного типа: «Голиаф», «Каракурт» и «Квазимачта». Всё используется в зоне СВО.

Отмечается, что концерн «Калашников» также проводит обучение операторов БЛА по выполнению задач в зоне спецоперации. И многие военнослужащие Добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем Б.А.Р.С. «Сармат», командиром которого является Дмитрий Рогозин, прошли подготовку концерна.