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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сенатор Дмитрий Рогозин посетил предприятия концерна «Калашников» в Ижевске

09:36, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сенатор Дмитрий Рогозин посетил предприятия концерна «Калашников» в Ижевске
09:36, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#БПЛА
Источник фото: ИА «Сусанин»
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0

Он ознакомился с производством беспилотников и управляемых боеприпасов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске побывал сенатор Российской Федерации, представитель исполнительной власти от Запорожской области, член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников». 

Во время визита сенатор посетил предприятия концерна, на которых изготавливаются управляемые боеприпасы (УБ) и беспилотные летательные аппараты (БЛА). 

Дмитрию Рогозину рассказали о производстве УБ «КУБ», «КУБ-2» и «КУБ-10», воздушных разведчиков — «Гранат-4» и многофункционального комплекса гражданского назначения «СКАТ 350 М». Также сенатору показали беспилотники коптерного типа: «Голиаф», «Каракурт» и «Квазимачта». Всё используется в зоне СВО. 

Отмечается, что концерн «Калашников» также проводит обучение операторов БЛА по выполнению задач в зоне спецоперации. И многие военнослужащие Добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем Б.А.Р.С. «Сармат», командиром которого является Дмитрий Рогозин, прошли подготовку концерна.  

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09:36, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#БПЛА