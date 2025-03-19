Он предназначен для борьбы с беспилотниками среднего класса.
Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представил заказчику свой новый зенитно-ракетный комплекс «Крона». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своих соцсетях.
Ранее концерн показывал экспортный вариант «Крона-Э» на международной выставке вооружения в Абу-Даби.
Комплекс предназначен для прикрытия государственных объектов, объектов городской инфраструктуры и коммуникации, складов вооружения. Основными целями для ЗРК являются беспилотники среднего класса.
В качестве средств поражения в комплексе используются зенитные управляемые ракеты «9М340» и «9М333».
«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый манёвренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты», – поделился гендиректор Концерна «Калашников» Алан Лушников.
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