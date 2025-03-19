Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представил заказчику свой новый зенитно-ракетный комплекс «Крона». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своих соцсетях.

Ранее концерн показывал экспортный вариант «Крона-Э» на международной выставке вооружения в Абу-Даби.

Комплекс предназначен для прикрытия государственных объектов, объектов городской инфраструктуры и коммуникации, складов вооружения. Основными целями для ЗРК являются беспилотники среднего класса.

В качестве средств поражения в комплексе используются зенитные управляемые ракеты «9М340» и «9М333».

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый манёвренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты», – поделился гендиректор Концерна «Калашников» Алан Лушников.