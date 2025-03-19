Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Концерн «Калашников» представил заказчику новый зенитно-ракетный комплекс «Крона»

13:25, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Концерн «Калашников» представил заказчику новый зенитно-ракетный комплекс «Крона»
13:25, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
67
0
#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#ижевское оружие\n#беспилотники
Источник фото: ТГ-канал Концерн «Калашников»
67
0

Он предназначен для борьбы с беспилотниками среднего класса.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представил заказчику свой новый зенитно-ракетный комплекс «Крона». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своих соцсетях.

Ранее концерн показывал экспортный вариант «Крона-Э» на международной выставке вооружения в Абу-Даби.

Комплекс предназначен для прикрытия государственных объектов, объектов городской инфраструктуры и коммуникации, складов вооружения. Основными целями для ЗРК являются беспилотники среднего класса.

В качестве средств поражения в комплексе используются зенитные управляемые ракеты «9М340» и «9М333».

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый манёвренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты», – поделился гендиректор Концерна «Калашников» Алан Лушников.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:25, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
67
0
#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#ижевское оружие\n#беспилотники