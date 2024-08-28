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Жителям починка Можвай под Ижевском предложили софинансировать строительство дороги к кладбищу

17:35, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителям починка Можвай под Ижевском предложили софинансировать строительство дороги к кладбищу
17:35, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: починок Можвай
13
0

Миндортранс республики для решения проблемы предложил воспользоваться инициативным бюджетированием или самообложением.

Завьялово. Удмуртия. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии рассмотрело обращение жителей починка Можвай о состоянии дороги к кладбищу. Ответ ведомства опубликован в группе населённого пункта в VK.

В документе указывается, что на территории починка Можвай проходят лишь дороги местного значения. Ни Миндортранс, ни его подвед «Управтодор» работы здесь не ведёт, так как они отвечают за региональные или межмуниципальные транспортные «артерии».

«Для обустройства дороги к кладбищу предлагаем вам воспользоваться программой «Инициативное бюджетирование», либо программой самообложения граждан. Для этого необходимо обратиться в администрацию Завьяловского района», — сообщили в Миндортрансе.

Обе программы предусматривают бюджетное софинансирование.

Напомним, в сентябре 2023 года жители Можвая добились возбуждения уголовного дела из-за отсутствия транспортного сообщения. Также были проблемы с организацией водопровода. Суд обязал администрацию Завьяловского района обеспечить водоснабжение починка ещё в апреле 2022 года.

17:35, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#дороги