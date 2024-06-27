Бывший вице-премьер Удмуртии высказалась об идее запрета идеологии чайлдфри

Ижевск. Удмуртия. Бывший вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук высказалась по поводу идеи запрета идеологии чайлдфри. В своём ТГ-канале бизнесвумен с высшим медицинским образованием отреагировала на слова замминистра юстиции России Всеволода Вуколова.

Он сообщил прессе, что сейчас идёт подготовка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри: «Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — цитирует его слова ТАСС.

«По-моему, чем креативнее идея, тем она выглядит беспомощней. Для того, чтобы в семье появлялись дети, нужны три базовых условия: здоровье, финансовое благополучие, устойчивость и безопасность гражданских институтов. Все другие способы, включая запрет абортов, налог на бездетность, уроки семьеведения в школах, решить проблему не способны. Более того, иногда приводят к прямо противоположным результатам», — написала Эльвира Пинчук.

Своих подписчиков она также спросила, какие они знают методы увеличения рождаемости, и какие считают по-настоящему действенными?