В Ижевске пройдёт раздача бесплатных продуктовых пакетов нуждающимся

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 июля пройдёт акция по раздаче бесплатных продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам и людям, попавшим в затруднительное положение. Об этом сообщает благотворительный фонд «Дари еду».

Всего планируется раздать 100 пакетов с продуктами. Акция пройдёт в два этапа. Первая раздача состоится в пятницу, 21 июля, в Православном сестричестве милосердия во имя иконы Божией Матери «Всецарица» в Ижевске (улица Удмуртская, 220) и в филиале Республиканского КЦСОН в Завьяловском районе (Завьялово, улица Гольянская, 1).

В продуктовый набор входит 2 кг муки, по пачке риса и гречки, 1 кг сахара, чай в пакетиках, литр подсолнечного масла, сладкий рулет, банка зелёного горошка и кукурузы, макароны и спагетти.

Для того, чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на сайте фонда «Дари еду».