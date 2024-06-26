«Ремонтировать нечего»: глава Красногорского района рассказала о будущем готовящегося к сносу памятника «Мир, труд»

Красногорское. Удмуртия. Глава Красногорского района Любовь Сергеева прокомментировала ситуацию со сносом памятника «Мир, труд» в центре села Красногорское. Напомним, 25 июня на своей странице она рассказала, что принято решение ликвидировать «непрезентабельный» и «изношенный» памятник. В результате в социальных сетях поднялась волна негодования жителей района и республики, несогласных со сносом памятника советской эпохи, который не внесён в реестр объектов культурного наследия.

Любовь Сергеева рассказала, что памятник установили в конце 1970-х годов. Со временем она обветшала, в 90-е годы её заколотили досками. Таким образом скульптура простояла до 2016 года. Тогда доски убрали, а памятнику провели косметический ремонт, который не решил проблему ветхости.

26 июня глава района встретилась с председателем Удмуртской республиканской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николаем Бессогоновым.

«Сегодня мы видим, что памятник наклонился примерно на 15 градусов, у основания трещины, а задняя часть скульптуры закрыта профнастилом, чтобы не осыпалась. Николай Михайлович подтвердил, что ремонтировать здесь уже нечего», — написала глава района.

Любовь Сергеева пояснила, что планируется изготовить уменьшенную копию памятника, которую установят у Доски почёта села. До того, как будет создан макет копии, оригинальную скульптуру трогать не будут. Вопрос сноса советского памятника ещё раз поднимут на сходах с жителями.