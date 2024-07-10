В сети появился трейлер фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2»

Лос-Анджелес. США. Кинозрители всего мира вновь окунутся в эпоху Римской империи. В интернет выложен первый трейлер ленты «Гладиатор 2» (18+), пишет «Российская газета».

Бюджет экшн-пеплума составляет 300 млн долларов США (26,4 млрд рублей). Над картиной работает в качестве постановщика и сопродюсера 86-летний режиссер Ридли Скотт. Главную роль в фильме сыграет Пол Мескал, по сюжету – внук императора Марка Аврелия.

Напомним, вышедший в 2000 году «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом собрал 5 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Как ожидается, продолжение ленты поступит в прокат в ноябре 2024 года.