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В сети появился трейлер фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2»

14:49, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В сети появился трейлер фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2»
14:49, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#артисты\n#история\n#фильмы
Фото: скриншот видео с youtube
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Продолжение культового исторического боевика выйдет в прокат в ноябре.

Лос-Анджелес. США. Кинозрители всего мира вновь окунутся в эпоху Римской империи. В интернет выложен первый трейлер ленты «Гладиатор 2» (18+), пишет «Российская газета».

Бюджет экшн-пеплума составляет 300 млн долларов США (26,4 млрд рублей). Над картиной работает в качестве постановщика и сопродюсера 86-летний режиссер Ридли Скотт. Главную роль в фильме сыграет Пол Мескал, по сюжету – внук императора Марка Аврелия. 

Напомним, вышедший в 2000 году «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом собрал 5 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Как ожидается, продолжение ленты поступит в прокат в ноябре 2024 года.

14:49, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#артисты\n#история\n#фильмы