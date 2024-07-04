В Ижевске планируют установить бюст Герою СССР Петру Блинову

Работы проводятся в рамках наказов избирателей депутатам Госсовета Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. На улице Барышникова в Ижевске может появиться бюст Герою Советского Союза Петру Блинову. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Сейчас идёт поиск подрядчика на покупку и установку бюста на постаменте, а также на благоустройство прилегающей к нему территории. Памятник военному лётчику, герою СССР Петру Блинову появится у школы №71 (улица Барышникова, 51), которая носит его имя.
Начальная цена контракта составляет почти 800 тысяч рублей.
Надпись на постаменте будет гласить:
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Блинов
Павел Федорович
1919-1998
Гвардии старший лейтенант, летчик – штурмовик,
командир авиазвена.
Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 года:
«За 96 личных боевых вылетов и нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество».
Напомним, Павел Блинов с 1941 по 1942 год служил лётчиком-инструктором в военной авиационной школе Ижевска. С марта 1943 года и до победы над Германией он сражался с немецко-фашистскими захватчиками в составе 5-й и 2-й воздушных армий на Украинском фронте.