В Ижевске планируют установить бюст Герою СССР Петру Блинову

Ижевск. Удмуртия. На улице Барышникова в Ижевске может появиться бюст Герою Советского Союза Петру Блинову. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Сейчас идёт поиск подрядчика на покупку и установку бюста на постаменте, а также на благоустройство прилегающей к нему территории. Памятник военному лётчику, герою СССР Петру Блинову появится у школы №71 (улица Барышникова, 51), которая носит его имя.

Начальная цена контракта составляет почти 800 тысяч рублей.

Надпись на постаменте будет гласить:

«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Блинов

Павел Федорович

1919-1998

Гвардии старший лейтенант, летчик – штурмовик,

командир авиазвена.

Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 года:

«За 96 личных боевых вылетов и нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество».

Напомним, Павел Блинов с 1941 по 1942 год служил лётчиком-инструктором в военной авиационной школе Ижевска. С марта 1943 года и до победы над Германией он сражался с немецко-фашистскими захватчиками в составе 5-й и 2-й воздушных армий на Украинском фронте.