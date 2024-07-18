В Волгограде появился памятник в честь защищавших город уроженцев Удмуртии

Волгоград. Волгоградская область. В Волгограде открыли памятный знак в честь уроженцев Удмуртии, которые защищали город-герой в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы Волгограда.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина отметила, что несколько тысяч воинов республики сражались в Сталинградской битве.

Председатель Удмуртской Республиканской организации ветеранов Николай Бессогонов рассказал, что 24 жителя Удмуртии, которые участвовали в этом сражении, удостоены звания Героя Советского Союза. В память о погибших в Волгограде даже есть улица и переулок «Удмуртские».

Создать памятник предложил коллектив удмуртского предприятия «Конструкторское бюро электроизделий XXI века».

«Мы гордимся подвигами сыновей и дочерей Удмуртской земли и хотим передать эту священную память нашим внукам», — заявил гендиректор предприятия Виктор Уланов.

Проект поддержали правительство Удмуртии и руководство Волгоградского региона. В результате памятник открыли на Мамаевом кургане 17 июля, в 82-ю годовщину начала Сталинградской битвы.