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Внешность Ивана Грозного восстановил специалист из Бразилии

10:06, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Внешность Ивана Грозного восстановил специалист из Бразилии
10:06, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Бразилия\n#Россия\n#история\n#Средневековье
Фото: фрагмент картины И. Репина, wikipedia.org
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Портрет оказался близок к скульптурному изображению, воссозданному советскими учеными.

Бразилиа. Бразилия. Трехмерный портрет русского царя Ивана IV Грозного воссоздал эксперт по судебно-медицинской реконструкции лиц из Бразилии Сисеро Мораэс. Он использовал авторский метод 3D-моделирования, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС. 

По словам специалиста, его реконструкция во многом совпадает со скульптурным изображением Ивана Грозного, сделанным советским антропологом Михаилом Герасимовым в 1963 году по сохранившемуся черепу монарха.

Не похожи лишь нижняя губа и подбородок, отметил бразильский эксперт. Также Мораэс рассказал, что в процессе воссоздания облика царя он узнал много нового о его личности и российской истории.

Добавим, недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал слухи о возможной канонизации Ивана Грозного. По словам предстоятеля Русской православной церкви, причисление царя к лику святых невозможно. Этому препятствуют многие его поступки, в том числе совершенное по приказу монарха убийство святителя Филиппа, митрополита Московского, пояснил патриарх.

10:06, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Бразилия\n#Россия\n#история\n#Средневековье