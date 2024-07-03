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В Ижевске определят зону охраны объекта культурного наследия «Дача фабриканта Петрова» на Воложке

15:20, 03 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске определят зону охраны объекта культурного наследия «Дача фабриканта Петрова» на Воложке
15:20, 03 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#культура
Фото: ИА «Сусанин»
88
0

Аналогичные работы пройдут ещё у трёх объектов культурного наследия в Ижевске. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт поиск подрядчика для проведения работ по установлению зон охраны четырёх объектов культурного наследия, в число которых также входит дореволюционная дача фабриканта Петрова на Воложке. Аукцион опубликован на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта составляет 1 млн рублей. До 3 июля шёл сбор заявок от потенциальных подрядчиков, готовых взяться за дело. В настоящий момент идёт работа комиссии.

В случае определения подрядчика, ему предстоит установить зоны охраны дома купца Оглоблина на улице Красноармеской, 129, хирургического и терапевтического корпусов городской больницы на улице Наговицина, 10, дачи фабриканта Ивана Петрова на Воложке, а также монумента «Навеки с Россией». 

Отметим, что охранная зона объекта культурного наследия — это территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Напомним, в начале 2024 года стало известно о том, что на Воложке частично обрушилась довеволюционная дача фабриканта Ивана Петрова, упал балкон-башенка. Также горожане жаловались на состояние монумента «Навеки с Россией», на ремонт которого требуется 36 млн рублей. 

15:20, 03 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#культура