В Ижевске определят зону охраны объекта культурного наследия «Дача фабриканта Петрова» на Воложке

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт поиск подрядчика для проведения работ по установлению зон охраны четырёх объектов культурного наследия, в число которых также входит дореволюционная дача фабриканта Петрова на Воложке. Аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1 млн рублей. До 3 июля шёл сбор заявок от потенциальных подрядчиков, готовых взяться за дело. В настоящий момент идёт работа комиссии.

В случае определения подрядчика, ему предстоит установить зоны охраны дома купца Оглоблина на улице Красноармеской, 129, хирургического и терапевтического корпусов городской больницы на улице Наговицина, 10, дачи фабриканта Ивана Петрова на Воложке, а также монумента «Навеки с Россией».

Отметим, что охранная зона объекта культурного наследия — это территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Напомним, в начале 2024 года стало известно о том, что на Воложке частично обрушилась довеволюционная дача фабриканта Ивана Петрова, упал балкон-башенка. Также горожане жаловались на состояние монумента «Навеки с Россией», на ремонт которого требуется 36 млн рублей.