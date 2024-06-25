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На площади села Красногорское ликвидируют «непрезентабельный» памятник «Мир, труд»

17:59, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На площади села Красногорское ликвидируют «непрезентабельный» памятник «Мир, труд»
17:59, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#снос памятников\n#история
Фото: Любовь Сергеева
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Предлагается изготовить уменьшенную копию скульптурной композиции и установить её в другом месте.

Красногорье. Удмуртия. На площади села Красногорское в Удмуртии планируется снос советского памятника «Мир, труд». Как пояснила глава Красногорского района Любовь Сергеева на своей странице в VK, монумент «смотрится непрезентабельно» и представляет угрозу жителям села. 

«Время пришло. Приняли решение ликвидировать памятник на площади села Красногорского. Во-первых, смотрится он непрезентабельно. Во-вторых, в связи со своей изношенностью представляет угрозу — может и рухнуть. Место благоустроим в ближайшее время: поставим скамейки, цветы, разобьём клумбы», — написала Любовь Сергеева.

Предлагается вместо оригинального памятника сделать уменьшенную копию и установить её у районной Доски почёта. По мнению главы района, это «логично и символично».

«Мы проводили опрос среди жителей, этот вопрос обсуждался на сходах. Большинство склоняются к тому, что площади нужно придать более современный вид», — ответила корреспонденту «Сусанина» Любовь Сергеева. 

17:59, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#снос памятников\n#история