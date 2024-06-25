На площади села Красногорское ликвидируют «непрезентабельный» памятник «Мир, труд»

Красногорье. Удмуртия. На площади села Красногорское в Удмуртии планируется снос советского памятника «Мир, труд». Как пояснила глава Красногорского района Любовь Сергеева на своей странице в VK, монумент «смотрится непрезентабельно» и представляет угрозу жителям села.

«Время пришло. Приняли решение ликвидировать памятник на площади села Красногорского. Во-первых, смотрится он непрезентабельно. Во-вторых, в связи со своей изношенностью представляет угрозу — может и рухнуть. Место благоустроим в ближайшее время: поставим скамейки, цветы, разобьём клумбы», — написала Любовь Сергеева.

Предлагается вместо оригинального памятника сделать уменьшенную копию и установить её у районной Доски почёта. По мнению главы района, это «логично и символично».

«Мы проводили опрос среди жителей, этот вопрос обсуждался на сходах. Большинство склоняются к тому, что площади нужно придать более современный вид», — ответила корреспонденту «Сусанина» Любовь Сергеева.