Меч Роланда исчез из скалы во Франции

Рокамадур. Франция. Туристическая достопримечательность – легендарный меч Дюрандаль, принадлежавший по легенде Роланду – пропал во Франции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.

Оружие торчало из скалы на высоте нескольких десятков метров во французской деревушке Рокамадур в предгорьях Пиренеев. Посмотреть на легендарный меч приходили толпы туристов – за год их количество составляло порядка 1,5 млн человек. Добраться до меча можно было, поднявшись на крышу капеллы.

Согласно средневековому эпосу «Песнь о Роланде», Дюрандаль был выкован из того же железа, что и меч короля Карла Великого, который в настоящее время хранится в Лувре. Король подарил Дюрандаль своему сподвижнику Роланду. Во время отступления из захваченной арабами Испании Роланд находился в арьергарде армии франков и погиб в бою с противником.