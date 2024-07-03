Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Меч Роланда исчез из скалы во Франции

16:26, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Меч Роланда исчез из скалы во Франции
16:26, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Франция\n#кража\n#история\n#Средневековье\n#оружие\n#раритет\n#достопримечательности\n#легенды
Фото: pxhere.com
21
0

Считается, что Дюрандаль отковали из того же железа, что и меч Карла Великого.

Рокамадур. Франция. Туристическая достопримечательность – легендарный меч Дюрандаль, принадлежавший по легенде Роланду – пропал во Франции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.

Оружие торчало из скалы на высоте нескольких десятков метров во французской деревушке Рокамадур в предгорьях Пиренеев. Посмотреть на легендарный меч приходили толпы туристов – за год их количество составляло порядка 1,5 млн человек. Добраться до меча можно было, поднявшись на крышу капеллы.

Согласно средневековому эпосу «Песнь о Роланде», Дюрандаль был выкован из того же железа, что и меч короля Карла Великого, который в настоящее время хранится в Лувре. Король подарил Дюрандаль своему сподвижнику Роланду. Во время отступления из захваченной арабами Испании Роланд находился в арьергарде армии франков и погиб в бою с противником.

16:26, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Франция\n#кража\n#история\n#Средневековье\n#оружие\n#раритет\n#достопримечательности\n#легенды