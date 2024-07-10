«Сусанин» передал в фонды Музея Ижевска найденное дореволюционное надгробие

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники «Сусанина» передали в фонды Музея Ижевска дореволюционное надгробие, найденное на одном из садовых массивов. Попал туда памятник, вероятно, в период застройки территории бывшего Троицкого кладбища.

Напомним, старинное надгробие было обнаружено на территории массива «Садовод-любитель» при разборе части деревянного дома. Памятник выполнял роль фундамента. На камне читается: «Фома Фёдорович Семёнов». Также надгробие имеет декоративные элементы.

Владельцы участка обратились в «Сусанин» с просьбой помочь в передаче реликвии в музей. Сотрудники издания забрали все фрагменты надгробия и 8 июля передали в фонды Музея Ижевска. Теперь предстоит выяснить, кем был Фома Фёдорович Семёнов.

Предположительно, раньше надгробие стояло на Троицком кладбище, закрытом в 1929 году и отведённым под сквер. В 1930-е годы металлические и каменные надгробия с заброшенных могил отправлялись на переплавку или использовались для нужд строительства. В 1960-х годах на территории парка-кладбища начали возводить спортивные объекты. Тогда были утрачены последние оставшиеся надгробия. Памятники на строительные объекты и на дачные участки.

Так, в начале 2018 года на одном из садовых участков в районе СХВ была обнаружена надгробная плита архитектора Семёна Дудина, автора проектов главного корпуса Ижевского оружейного завода, Арсенала, собора Александра Невского и других значимых объектов в Ижевске и н территории современной Удмуртии первой четверти XIX века. Подобная судьба была и у надгробия Фомы Семёнова, которое теперь сохранится для потомков.