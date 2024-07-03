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В филиале музея Горьковской железной дороги в Ижевске заработала выставка о строительстве БАМ

11:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В филиале музея Горьковской железной дороги в Ижевске заработала выставка о строительстве БАМ
11:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выставка\n#история
Фото: пресс-служба ГЖД
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Её открыли в честь 50-летия магистрали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начала работать выставка, посвященная 50-летию Байкало-Амурской магистрали (6+). Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).  

В филиале ГЖД в Ижевске можно увидеть фотографии, сделанные во время строительства этого объекта. В том числе, снимки были взяты из личных архивов работников Ижевского территориального управления ГЖД. Также посетители увидят железнодорожную форму 1980-х годов, одежду строителей и печатные издания, в которых подробно изложена история строительства магистрали. Помимо этого, в рамках выставки проводятся экскурсии и показ видеофильмов. 

Школьники Ижевска уже посетили выставку и познакомились с почётным железнодорожником, участником строительства магистрали Михаилом Русских. Он рассказал, как возводились мосты через горные реки, какие сложности преодолевали строители и как сейчас развивается магистраль. 

Напомним, что в июне 19 студентов-отрядников из Удмуртии отправились на строительство БАМа.   

11:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выставка\n#история