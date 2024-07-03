В филиале музея Горьковской железной дороги в Ижевске заработала выставка о строительстве БАМ

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начала работать выставка, посвященная 50-летию Байкало-Амурской магистрали (6+). Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

В филиале ГЖД в Ижевске можно увидеть фотографии, сделанные во время строительства этого объекта. В том числе, снимки были взяты из личных архивов работников Ижевского территориального управления ГЖД. Также посетители увидят железнодорожную форму 1980-х годов, одежду строителей и печатные издания, в которых подробно изложена история строительства магистрали. Помимо этого, в рамках выставки проводятся экскурсии и показ видеофильмов.

Школьники Ижевска уже посетили выставку и познакомились с почётным железнодорожником, участником строительства магистрали Михаилом Русских. Он рассказал, как возводились мосты через горные реки, какие сложности преодолевали строители и как сейчас развивается магистраль.

Напомним, что в июне 19 студентов-отрядников из Удмуртии отправились на строительство БАМа.