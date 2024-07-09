Технических препятствий для восстановления двуглавого орла на башне Ижевского оружейного завода нет

По закону, ничего, кроме двуглавого орла на колонне башни быть не может.
Ижевск. Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что технических препятствий для восстановления орла на вершине колонны башни главного корпуса Ижевского оружейного завод нет.
В ижевском историческом сообществе идёт дискуссия: что должно быть на вершине восстановленной колонны на башне главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Предлагаются разные варианты — от восстановления двуглавого орла до установки государственного флага.
Глава регионального правительства Ярослав Семёнов дал разъяснения по этому поводу.
«Точку в этом споре может поставить законодательство. В соответствии с требованиями, орёл является объектом охраны, поэтому установка чего-либо другого будет нарушением закона, чего делать нельзя. Сроков восстановления двуглавого орла на вершине колонны назвать сейчас не могу, но технических препятствий для этого нет», — пояснил Ярослав Семёнов.
Напомним, ранее в Ижевске предложили начать сбор средств на восстановление двуглавого орла на вершине башни бывшего оружейного завода.