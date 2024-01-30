В Ижевске простятся с боксёром, погибшим на СВО

Ижевск. Удмуртия. В ходе спецоперации погиб ижевский мастер спорта России по боксу. Об этом сообщила Федерация бокса Удмуртии.

Леонид Новаковский был воспитанником клуба «Рекрут», первым мастером спорта России по боксу в клубе. Среди достижений спортсмена: чемпион Всероссийского турнира на призы Василия Шишова в Самаре, бронзовый призёр чемпионата «Динамо» в Сыктывкаре, победитель чемпионата МВД среди учебных заведений.

В зоне СВО Леонид Новаковский погиб, спасая сослуживцев.

Прощание с ним состоится 30 января в 12:00 по адресу Ижевск, улица Майская, 47.

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