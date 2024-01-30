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В Ижевске простятся с боксёром, погибшим на СВО

09:40, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске простятся с боксёром, погибшим на СВО
09:40, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
879
0
#СВО\n#прощание\n#спорт\n#Удмуртия
Фото: https://vk.com/udmboxing
879
0

Леонид Новаковский был мастером спорта.

Ижевск. Удмуртия. В ходе спецоперации погиб ижевский мастер спорта России по боксу. Об этом сообщила Федерация бокса Удмуртии.

Леонид Новаковский был воспитанником клуба «Рекрут», первым мастером спорта России по боксу в клубе. Среди достижений спортсмена: чемпион Всероссийского турнира на призы Василия Шишова в Самаре, бронзовый призёр чемпионата «Динамо» в Сыктывкаре, победитель чемпионата МВД среди учебных заведений.

В зоне СВО Леонид Новаковский погиб, спасая сослуживцев.

Прощание с ним состоится 30 января в 12:00 по адресу Ижевск, улица Майская, 47.

18+

09:40, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
879
0
#СВО\n#прощание\n#спорт\n#Удмуртия