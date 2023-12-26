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Игринский район Удмуртии простился с погибшим на СВО бойцом

14:49, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Игринский район Удмуртии простился с погибшим на СВО бойцом
14:49, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#СВО\n#прощание\n#Игринский район
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
106
0

Главы республики и района выразили соболезнования родным и близким Дениса Корепанова.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне спецоперации бойцом. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава района Александр Чирков.

Семье Дениса Корепанова оказывается помощь в полном объёме. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким бойца.

«Выражаю соболезнования близким. Мы гордимся подвигом Дениса. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!» — сказал Александр Чирков.

14:49, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#СВО\n#прощание\n#Игринский район