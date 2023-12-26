Игринский район Удмуртии простился с погибшим на СВО бойцом

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне спецоперации бойцом. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава района Александр Чирков.

Семье Дениса Корепанова оказывается помощь в полном объёме. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким бойца.

«Выражаю соболезнования близким. Мы гордимся подвигом Дениса. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!» — сказал Александр Чирков.