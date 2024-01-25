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Игринский район простился с погибшим на СВО местным жителем

13:37, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Игринский район простился с погибшим на СВО местным жителем
13:37, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
459
0
#СВО\n#прощание\n#Игринский район
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
459
0

Александра Корепанова представили к ордену Мужества.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе состоялось прощание с погибшим в ходе СВО местным жителем. Об этом сообщил глава района Александр Чирков на своей странице «ВКонтакте».

За мужество, отвагу и самоотверженность рядового Александра Корепанова представили к ордену Мужества посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Александра Корепанова оказывается в полном объёме.

«Это тяжелая потеря для всех нас. Выражаю соболезнования близким. Мы гордимся подвигом Александра. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!», — высказался Александр Чирков.

13:37, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
459
0
#СВО\n#прощание\n#Игринский район