Игринский район простился с погибшим на СВО местным жителем

Игра. Удмуртия. В Игринском районе состоялось прощание с погибшим в ходе СВО местным жителем. Об этом сообщил глава района Александр Чирков на своей странице «ВКонтакте».

За мужество, отвагу и самоотверженность рядового Александра Корепанова представили к ордену Мужества посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Александра Корепанова оказывается в полном объёме.

«Это тяжелая потеря для всех нас. Выражаю соболезнования близким. Мы гордимся подвигом Александра. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!», — высказался Александр Чирков.