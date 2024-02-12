В Алнашском районе простились с погибшим на СВО ефрейтором Александром Широбоковым

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе 12 февраля прошли похороны участника спецоперации Александра Широбокова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава района Алексей Семенов.

Уроженец деревни Богородский Александр Широбоков участвовал в СВО с самого начала. Отмечается, что он зарекомендовал себя только с положительной стороны. Ефрейтор полностью освоил военную профессию и достойно выполнял поставленные задачи. За время службы его наградили медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть II степени».

Александр Широбоков погиб при выполнении боевых задач. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил семье погибшего глубокие соболезнования. Помощь родным ефрейтора оказывается в полном объеме.