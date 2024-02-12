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В Алнашском районе простились с погибшим на СВО ефрейтором Александром Широбоковым

17:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Алнашском районе простились с погибшим на СВО ефрейтором Александром Широбоковым
17:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
479
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#СВО\n#похороны\n#прощание
Фото: vk.com (Алексей Семенов)
479
0

Он был награжден медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть II степени».

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе 12 февраля прошли похороны участника спецоперации Александра Широбокова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава района Алексей Семенов. 

Уроженец деревни Богородский Александр Широбоков участвовал в СВО с самого начала. Отмечается, что он зарекомендовал себя только с положительной стороны. Ефрейтор полностью освоил военную профессию и достойно выполнял поставленные задачи. За время службы его наградили медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть II степени». 

Александр Широбоков погиб при выполнении боевых задач. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил семье погибшего глубокие соболезнования. Помощь родным ефрейтора оказывается в полном объеме. 

17:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
479
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#СВО\n#похороны\n#прощание