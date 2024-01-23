С погибшим в ходе СВО старшим сержантом простились в Ижевске

Похороны Михаила Пчелова прошли со всеми воинскими почестями.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске простились с участником СВО, погибшим при исполнении обязанностей. Об этом сообщил глава Кизнерского района Александр Плотников в соцсетях.
Старший сержант Михаил Пчелов был жителем деревни Верхний Мултан Кизнерского района. Похороны солдата прошли со всеми воинскими почестями.
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Михаила Пчелова оказывается в полном объёме.
«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким Героя. Пусть память о нем живет вечно!», — высказался Александр Плотников