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В Глазове простились с погибшим в ходе спецоперации местным жителем

09:19, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове простились с погибшим в ходе спецоперации местным жителем
09:19, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
125
0
#СВО\n#прощание\n#Глазов
Фото: vk.com/konovaloovsn
125
0

Владислав Сущев участвовал в освобождении Авдеевки и Новобахмута.

Глазов. Удмуртия. В Глазове простились с погибшим в ходе спецоперации местным жителем. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

Владислав Сущев участвовал в освобождении таких населённых пунктов как: Новобахмут, Авдеевка, Старомайорское, Приютная и Работино. За проявленные мужество и отвагу его посмертно представили к ордену Мужества.

Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Глазовчане гордятся мужеством земляка и скорбят вместе с семьей и близкими. Пусть светлая память о Владиславе Михайловиче навсегда останется в любящих сердцах близких, друзей и всех глазовчан», — высказался Сергей Коновалов.

09:19, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
125
0
#СВО\n#прощание\n#Глазов