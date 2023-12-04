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В Глазове простились с погибшим на СВО Иваном Зверевым 

10:28, 04 декабря, 2023
В Глазове простились с погибшим на СВО Иваном Зверевым 
10:28, 04 декабря, 2023
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#СВО\n#прощание\n#Глазов\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
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Боец представлен к ордену Мужества посмертно.

Глазов. Удмуртия. В Глазове состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации Иваном Зверевым. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Глазова Сергей Коновалов.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе исполнения долга, Ивана Зверева представили к ордену Мужества. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным. Помощь семье погибшего оказывается в полном объёме.

«Он принял решение служить Отечеству. Принимал участие в специальной военной операции. Погиб, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество.
Он отдал свой долг и свою жизнь, защищая будущее нашей страны. Сегодня наш долг – чтить и хранить память о земляке», — высказался Сергей Коновалов.

10:28, 04 декабря, 2023
764
0
#СВО\n#прощание\n#Глазов\n#Удмуртия