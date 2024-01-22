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Дебёсский район простился с погибшим в ходе спецоперации ветераном

16:17, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Дебёсский район простился с погибшим в ходе спецоперации ветераном
16:17, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#СВО\n#прощание\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
501
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Василий Денисов принимал участие в чеченской войне.

Дебёсы. Удмуртия. Дебёсский район простился с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава района Андрей Иванов в соцсетях.

Василий Денисов был младшим сержантом, а также участником боевых действий в Чечне, награждён медалью за участие в контртеррористической операции на Кавказе.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Александр Бречалов высказал соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Василия Денисова оказывается в полном объёме.

«От имени всех жителей Дебёсского района приношу искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Василия. В наших сердцах навсегда останется светлая память о Герое!», — высказался Андрей Иванов.

16:17, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
501
0
#СВО\n#прощание\n#Удмуртия