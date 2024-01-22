Дебёсский район простился с погибшим в ходе спецоперации ветераном

Дебёсы. Удмуртия. Дебёсский район простился с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава района Андрей Иванов в соцсетях.

Василий Денисов был младшим сержантом, а также участником боевых действий в Чечне, награждён медалью за участие в контртеррористической операции на Кавказе.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Александр Бречалов высказал соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Василия Денисова оказывается в полном объёме.

«От имени всех жителей Дебёсского района приношу искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Василия. В наших сердцах навсегда останется светлая память о Герое!», — высказался Андрей Иванов.