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Педагог Удмуртского кадетского корпуса погиб в зоне СВО

11:40, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Педагог Удмуртского кадетского корпуса погиб в зоне СВО
11:40, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#СВО\n#прощание\n#Воткинск\n#педагог
Фото: vk.com/id38097905
37
0

Андрей Бобров представлен к ордену Мужества посмертно.

Воткинск. Удмуртия. Педагог Удмуртского кадетского корпуса погиб в зоне СВО. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

«Андрей Витальевич много лет отдал преподавательской работе — работал учителем физкультуры, педагогом по ОБЖ в Воткинской техническом лицее, последние годы — в Удмуртском кадетском корпусе. Прививал детям любовь к Отчизне, занимался патриотическим воспитанием», — рассказал о погибшем глава города.

Андрей Бобров посмертно представлен к ордену Мужества.

Прощание с ним состоится 19 декабря в 12:00, в большом ритуальном зале по адресу улица Гражданская, 1а. 0+

11:40, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#СВО\n#прощание\n#Воткинск\n#педагог