Воткинск. Удмуртия. Педагог Удмуртского кадетского корпуса погиб в зоне СВО. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

«Андрей Витальевич много лет отдал преподавательской работе — работал учителем физкультуры, педагогом по ОБЖ в Воткинской техническом лицее, последние годы — в Удмуртском кадетском корпусе. Прививал детям любовь к Отчизне, занимался патриотическим воспитанием», — рассказал о погибшем глава города.

Андрей Бобров посмертно представлен к ордену Мужества.

Прощание с ним состоится 19 декабря в 12:00, в большом ритуальном зале по адресу улица Гражданская, 1а. 0+