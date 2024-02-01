Участник юбилейного парада Победы из Глазова погиб в зоне спецоперации

Глазов. Удмуртия. В Глазове простились с уроженцем Балезино, участником юбилейного парада Победы в Москве. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

Вадим Смольников родился и детство провёл в Балезино, после 9 класса учился и жил в Глазове, делится Сергей Коновалов.

Был участником спецоперации, героически погиб. За проявленные отвагу и стойкость представлен к ордену Мужества посмертно.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Вадима Смольникова оказывается в полном объёме.

На прощание с бойцом пришли близкие, семьи других погибших, офицеры, руководители патриотических клубов, ветераны, боевое братство Глазова и Балезино.