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Участник юбилейного парада Победы из Глазова погиб в зоне спецоперации

09:40, 01 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Участник юбилейного парада Победы из Глазова погиб в зоне спецоперации
09:40, 01 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
244
0
#СВО\n#прощание\n#Парад Победы\n#Глазов
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
244
0

Вадим Смольников представлен к ордену Мужества.

Глазов. Удмуртия. В Глазове простились с уроженцем Балезино, участником юбилейного парада Победы в Москве. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

Вадим Смольников родился и детство провёл в Балезино, после 9 класса учился и жил в Глазове, делится Сергей Коновалов.

Был участником спецоперации, героически погиб. За проявленные отвагу и стойкость представлен к ордену Мужества посмертно.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Вадима Смольникова оказывается в полном объёме.

На прощание с бойцом пришли близкие, семьи других погибших, офицеры, руководители патриотических клубов, ветераны, боевое братство Глазова и Балезино.

09:40, 01 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
244
0
#СВО\n#прощание\n#Парад Победы\n#Глазов