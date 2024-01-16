Алнашский район простился с жителем, погибшим в ходе спецоперации

Алнаши. Удмуртия. Житель Алнашского района погиб в зоне СВО. Об этом сообщил глава района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».

Константин Загибалов проживал в селе Асановский совхоз-техникум. В ходе военной службы дослужился до звания ефрейтора. За проявленные в зоне СВО мужество и героизм представлен к государственной награде.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с правительством республики выразили соболезнования родным и близким Константина Загибалова. Помощь семье оказывается в полном объёме.