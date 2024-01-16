Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Алнашский район простился с жителем, погибшим в ходе спецоперации

09:15, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Алнашский район простился с жителем, погибшим в ходе спецоперации
09:15, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
150
0
#СВО\n#Удмуртия\n#прощание
Фото: vk.com/aln_s_alex
150
0

Константин Загибалов представлен к государственной награде.

Алнаши. Удмуртия. Житель Алнашского района погиб в зоне СВО. Об этом сообщил глава района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».

Константин Загибалов проживал в селе Асановский совхоз-техникум. В ходе военной службы дослужился до звания ефрейтора. За проявленные в зоне СВО мужество и героизм представлен к государственной награде.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с правительством республики выразили соболезнования родным и близким Константина Загибалова. Помощь семье оказывается в полном объёме.

09:15, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
150
0
#СВО\n#Удмуртия\n#прощание