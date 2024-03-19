Скончался именитый волейбольный судья Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался известный судья по волейболу Вячеслав Иванович Жалюк. Он ушёл на 78 году жизни. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Вячеслав Жалюк был судьей всероссийской категории, судил игры чемпионатов и Кубков России по волейболу. На протяжении 20 лет он возглавлял судейскую коллегию Удмуртии.

Прощание с Вячеславом Ивановичем состоится 20 марта в 11:00 в прощальном зале республиканского центра ритуального обслуживания, расположенного по адресу: Гольянский поселок, 8, корпус 1.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Вечная память», — высказался Денис Парахин.