МыСпросилиЗаВас: что делать, если вы не согласны со штрафом за парковку в Ижевске?

Житель Ижевска Виталий Никонов: Откуда вы берёте про эти 15 минут? Вводите людей в заблуждение. Жена заехала, увидела знак платной парковки и сразу выехала. И штраф прилетел, и попробуй потом его обжалуй.

Ответ МКУ «Административная инспекция города Ижевска»: Штрафов за нахождение автомобиля на платной парковке менее 15 минут приходить не должно. Камеры фиксируют время начала и конца присутствия машины в зоне платной парковки. Эти фотографии с метками времени попадают в постановление о вынесении штрафа. Если автомобиль находился на платной парковке менее 15 минут – постановление просто не будет вынесено.

От редакции: как пояснила по телефону начальник отдела административной практики МКУ «Административная инспекция города Ижевска» Наталья Шутова, спорные моменты, связанные с начислением штрафов за неоплату платной парковки, чаще всего происходят из-за ошибочного указания госномера автомобиля. Человеку достаточно ошибиться в номере региона или любом знаке госномера, и система уже не сможет связать прошедшую оплату с конкретным автомобилем.

Кроме того, некоторые автолюбители ошибочно полагают, что несколько лишних минут сверх бесплатных 15 им простят. Это не так, даже 16 минут уже должны быть заранее оплачены как целый час. При этом следует помнить, что время нахождения автомобиля оплачивается с первой минуты, а не с шестнадцатой. Таким образом, 1 час и 1 минута платной парковки оплачиваются как 2 часа.

Также Наталья Шутова рассказала, что постановления о штрафах выносятся с существенной задержкой. Получив штраф, следует внимательно ознакомиться с его деталями, поскольку повлёкшее его нарушение могло произойти более 1 месяца назад.

При возникновении любых спорных ситуаций при получении штрафа можно позвонить в МКУ «Административная инспекция города Ижевска» по телефону +7-3412- 41-44-99, либо прийти лично в отдел административной практики во вторник с 09-00 до 17-00 или в пятницу с 09-00 до 16-00 по адресу: Ижевск ул. Лихвинцева, 56.



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