Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Ветераны и сотрудники органов безопасности Удмуртии возложили цветы у мемориальной доски

17:35, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ветераны и сотрудники органов безопасности Удмуртии возложили цветы у мемориальной доски
17:35, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветераны\n#ФСБ\n#Великая Отечественная Война
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по УР
43
0

На ней перечислены сотрудники органов, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

Ижевск. Удмуртия. В рамках памятных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием сотрудников, ветеранов органов безопасности Удмуртии и представителей общественности состоялось возложение цветов у мемориальной доски, установленной на фасаде дома №190 по улице Пушкинская в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

На мемориальной доске размещены имена сотрудников органов безопасности — участников Великой Отечественной войны, проживавших в этом доме. В рамках всероссийской акции «Фронтовые бригады» силами МБОУ ДО «Кадетский пограничный центр «Граница» имени Героя России Сергея Борина» при содействии УФСБ России по Удмуртской Республике организован концерт.

Участникам мероприятия вручены памятные подарки.

17:35, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветераны\n#ФСБ\n#Великая Отечественная Война