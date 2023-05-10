Ветераны и сотрудники органов безопасности Удмуртии возложили цветы у мемориальной доски

Ижевск. Удмуртия. В рамках памятных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием сотрудников, ветеранов органов безопасности Удмуртии и представителей общественности состоялось возложение цветов у мемориальной доски, установленной на фасаде дома №190 по улице Пушкинская в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

На мемориальной доске размещены имена сотрудников органов безопасности — участников Великой Отечественной войны, проживавших в этом доме. В рамках всероссийской акции «Фронтовые бригады» силами МБОУ ДО «Кадетский пограничный центр «Граница» имени Героя России Сергея Борина» при содействии УФСБ России по Удмуртской Республике организован концерт.

Участникам мероприятия вручены памятные подарки.