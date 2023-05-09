Глава Удмуртии поздравил жителей с Днем Победы

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем Победы. Обращение опубликовано в соцсетях руководителя региона.

Глава напомнил, что за тяжелые годы войны 21 человек стал полным кавалером Ордена Славы, 101 житель был удостоен звания Героя Советского Союза. «Пока наши воины давали отпор захватчикам, здесь, в тылу, тоже ковали Победу. Женщины, старики, дети сутками стояли у заводских станков, бесперебойно снабжая оружием наших солдат», — сказал Бречалов.

Отдельно глава подчеркнул вклад тех, кто строил железную дорогу Ижевск-Балезино.

«Невозможно взять и вычеркнуть то, что коснулось, буквально, каждой семьи. Последний год очень четко показал нам, что может произойти, если забыть уроки прошлого и ту цену, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом. История повторяется, и мы видим, когда понадобилась помощь — наши мужчины не остались в стороне, а наши оборонные предприятия вновь работают в несколько смен, чтобы обеспечить Вооруженные силы России современной техникой <...>. С главным праздником, друзья, с Днем Победы!», — подчеркнул Александр Бречалов.

Подробнее о том, как проходит День Победы в Ижевске.