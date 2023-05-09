Ижевск празднует День Победы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По данным Удмуртстата, в 1939 году в Удмуртии насчитывалось 5 городов, 6 поселков городского типа и 5164 сельских населенных пункта. На начало 1941 года в республике проживало 1251,4 тыс. человек, на начало 1945 года – 1050,5 тыс. человек.

С 1941 по 1945 год из Удмуртии ушли на фронт свыше 300 тыс. жителей, не вернулись – около 133 тыс. земляков.

9 мая в Ижевске началось с возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы в сквере Победы.

Напомним, основной площадкой празднования станет Центральная площадь. В 10:00 на улице Пушкинской стартует Парад Победы – горожанам представят разработку концерна «Калашников» — комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» и другую новейшую технику. Ряд улиц в Ижевске будут перекрыты.

В этом году вновь запущена акция «Транспорт ветерана» (18+), её участниками стали 50 водителей – они помогут ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, строителям дороги Ижевск-Балезино приехать на Парад Победы в Ижевске, к родным и близким в гости, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

О главных мероприятиях этого дня будем рассказывать в нашей новости.

В своих соцсетях горожан поздравил глава Ижевска Олег Бекмеметьев: