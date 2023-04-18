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По экспорту молока Удмуртия среди регионов России заняла 8 место

16:40, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По экспорту молока Удмуртия среди регионов России заняла 8 место
16:40, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#торговля\n#молоко
Фото: unsplash.com
190
0

Экспортная выручка составила более 900 тыс. долларов. 

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2022 года заняла восьмое место среди регионов России по экспорту молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Данные привёл Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России. В 2022 году из Удмуртии было экспортировано более 1 млн кг молока. Выручка переработчиков составила 906 190 тыс. долларов США, что на 302 140 тыс. долларов больше, чем в 2021 году. 

С 2017 года выручка от экспорта молока выросла в 3,5 раза. 

Первое место в РФ по этому показателю заняла Москва (7,8 млн долларов), второе — Брянская область 5,2 млн долларов, третье — Московская область (4,5 млн долларов).

Напомним, в начале апреля аграрии обсудили ситуацию в молочной отрасли Удмуртии, где наблюдается снижение потребления молочных продуктов и одновременный рост затрат агропредприятий на производство молока. 

16:40, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
190
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#торговля\n#молоко