По экспорту молока Удмуртия среди регионов России заняла 8 место

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2022 года заняла восьмое место среди регионов России по экспорту молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Данные привёл Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России. В 2022 году из Удмуртии было экспортировано более 1 млн кг молока. Выручка переработчиков составила 906 190 тыс. долларов США, что на 302 140 тыс. долларов больше, чем в 2021 году.

С 2017 года выручка от экспорта молока выросла в 3,5 раза.

Первое место в РФ по этому показателю заняла Москва (7,8 млн долларов), второе — Брянская область 5,2 млн долларов, третье — Московская область (4,5 млн долларов).

Напомним, в начале апреля аграрии обсудили ситуацию в молочной отрасли Удмуртии, где наблюдается снижение потребления молочных продуктов и одновременный рост затрат агропредприятий на производство молока.