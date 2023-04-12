Включить подушку безопасности: аграрии Удмуртии обсудили состояние молочной отрасли

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается потребление молочных продуктов, а затраты агропредприятий на производство молока растут. Состояние отрасли животноводства и ее перспективы обсудили в правительстве республики.

Напомним, в Ижевске состоялось совещание с руководителями крупных сельхозформирований, фермерских хозяйств, предприятий переработки. Форум возглавила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова. В своем докладе вице-премьер подчеркнула, что успехи животноводческого комплекса республики за последние годы очевидны, однако сейчас отрасли приходится отвечать на новые вызовы.

Так, начиная с 2018 года прирост объемов производства молока во всех категориях хозяйств в Удмуртии стабильно держится на уровне 5-6%. Так, в 2022 году республика получила 967 тыс. тонн этой продукции, планируется, что к концу текущего года производство перешагнет намеченную годами ранее отметку в 1 млн тонн при средней продуктивности 7,9 тонны от каждой головы дойного стада.

Набранные темпы вкупе с государственным субсидированием, поддержкой малых форм хозяйствования в животноводстве, таких как семейные фермы, а также достигнутым соглашением между правительством республики и предприятиями переработки о справедливой закупочной цене на молоко позволили отрасли развиваться в довольно комфортных условиях.

Однако в свете последних событий многое изменилось. Так, средняя закупочная цена на сырое молоко в 2022 году увеличилась с 29,49 рубля за литр в январе до 35,10 рубля в декабре. Однако уже в начале 2023 года переработчики стали снижать цены, объясняя это ростом затрат на выпуск готовой продукции. За 4 месяца средняя цена закупки упала с 35,16 рубля в январе до 32,73 рубля в апреле.

Ольга Абрамова отметила, что сохранять рентабельность на прежнем уровне в таких ценовых условиях действительно не просто. Тем более что содержание ферм и непосредственно дойного стада обходится сельским товаропроизводителям всё дороже.

Если в 2018 году рост затрат на производство одного литра молока составил всего 74 копейки, то за 2022 год себестоимость выросла почти на 3 рубля и достигла 24,6 рубля. По прогнозу Минсельхоза, к концу 2023 года этот показатель поднимется до 27 рублей за литр.

Расходы животноводческих хозяйств на производство молока в среднем увеличились на 11,4%. Ощутимее всего подросла статья расходов на покупку кормов (37,7%), это существенное повышение, с учетом, что затраты на корма для животных занимают 42% в общей себестоимости продукции. Запчасти к сельхозтехнике стали обходиться дороже на 17,7%, ветеринарные препараты – на 14,4%, горюче-смазочные материалы – на 13,7%.

Другим негативным фактором для отрасли является снижение спроса на молочную продукцию и покупательской способности населения. Если в 2021 году жители Удмуртии приобрели 420,5 тыс. тонн молока, то в 2022-м – уже только 416,7 тыс. тонн.

При этом потребление смещается в сторону более дешевых традиционных категорий, таких как пастеризованное молоко, кефир. Снижаются продажи дорогих молокоёмких продуктов, таких как молочные десерты, сыры, сливочное масло. Кроме того, сейчас в Удмуртии, впрочем, как и везде в России, происходит миграция покупателей из дорогих сетевых магазинов в сетевые магазины-дискаунтеры с дешевыми товарами.

Конечно же, экономические реалии в сельхозпроизводстве отражаются и на кошельках населения. По данным Минсельхоза Удмуртии, в 2018 году средняя розничная цена литра молока 2,5% жирности в республике составляла 43,42 рубля, то в 2023-м – уже 62,29 рубля.

На перерабатывающих предприятиях растут запасы молочной продукции, прежде всего, сухого молока. Так, в 2022 году по сравнению с 2019 годом они увеличились почти в полтора раза и составили 98 тыс. тонн. То есть, на фоне снижения спроса и роста объемов производства можно говорить о некотором затоваривании молочного рынка Удмуртии, что наверняка будет сказываться на закупочных ценах на сырье.

При этом Ольга Абрамова отметила, что запас прочности, чтобы пережить сложную ситуацию, у агропредприятий республики есть. «Анализируя данные о финансовом состоянии наших предприятий, можно сказать, что сельхозтоваропроизводителям удалось создать некую экономическую подушку безопасности. Важно рационально использовать имеющиеся ресурсы, не снижать объемы производства и тем более не уменьшать поголовье скота. Сократить стадо можно за один день, а восстанавливать его придется годами. И, конечно, в сегодняшних условиях необходимо сосредоточиться на качестве продукции, потому что запрос на молоко от перерабатывающих предприятий будет формироваться именно с позиции качества», – подчеркнула вице-премьер Удмуртии.

Уже по итогам совещания Ольга Абрамова написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: «У нас есть очень сильные управленцы-аграрии, которые способны даже в самых сложных ситуациях отодвигать эмоции в сторону и принимать ключевые для своих хозяйств решения. У них нужно многому учиться. И, конечно, оказывать всю возможную поддержку! Потому, что аграрное сообщество кормит всю страну».