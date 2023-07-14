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В магазинах Омана может появиться молочная продукция из Увы

13:01, 14 июля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В магазинах Омана может появиться молочная продукция из Увы
13:01, 14 июля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
883
0
#Ува\n#Удмуртия\n#Оман\n#молоко\n#экспорт\n#бизнес
Фото: vk.com/a.brechalov
883
0

Подписано соглашение с компанией Retaj Overseas LLC.

Ува. Удмуртия. На полках магазинов Омана может появиться продукция компании «Ува-молоко». Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Глава отметил, что уже подписано соглашение с компанией Retaj Overseas LLC, которая помогает российским предприятиям наладить бизнес-процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Таким образом, в магазины Омана может быть поставлено больше 100 наименований молочной продукции, произведенной в Удмуртии: сливочное масло, сыры и другое, а бизнесу может быть предложена масложировая продукция, блочные сыры, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка.

Напомним, продукция «Ува-молоко» уже представлена в десятке регионов России, а также в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане.

Подготовила: Елизавета Кононова 

13:01, 14 июля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
883
0
#Ува\n#Удмуртия\n#Оман\n#молоко\n#экспорт\n#бизнес