На обновление оборудования в Республиканской детской больнице власти Удмуртии выделили 30 млн рублей

Больница получит систему ультразвуковой визуализации и МРТ-совместимый наркозно-дыхательный аппарат и аппарат для терапии оксидом азота.
Ижевск. Удмуртия. Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) в Ижевске получит из регионального бюджета средства на приобретение специализированного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии со ссылкой на зампреда правительства республики Эльвиру Пинчук.
Больнице выделят 30 млн рублей на закупку универсальной системы ультразвуковой визуализации, МРТ-совместимого наркозно-дыхательного аппарата и аппарата для терапии оксидом азота. Также рассмотрят вариант обновления операционного оборудования.
Напомним, в феврале 2023 года хирурги РДКБ спасли 15 летнего подростка с редкой патологией — тератомой средостения, опухолью грудной клетки.