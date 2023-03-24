На обновление оборудования в Республиканской детской больнице власти Удмуртии выделили 30 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) в Ижевске получит из регионального бюджета средства на приобретение специализированного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии со ссылкой на зампреда правительства республики Эльвиру Пинчук.

Больнице выделят 30 млн рублей на закупку универсальной системы ультразвуковой визуализации, МРТ-совместимого наркозно-дыхательного аппарата и аппарата для терапии оксидом азота. Также рассмотрят вариант обновления операционного оборудования.

Напомним, в феврале 2023 года хирурги РДКБ спасли 15 летнего подростка с редкой патологией — тератомой средостения, опухолью грудной клетки.