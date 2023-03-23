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Погибшего в СВО жителя Удмуртии посмертно представили к ордену Мужества

14:47, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Погибшего в СВО жителя Удмуртии посмертно представили к ордену Мужества
14:47, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
291
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#похороны\n#спецоперация\n#награды
Фото: unsplash.com (Mike Labrum)
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Родственники и знакомые простились с ним 23 марта.

Каракулино. Удмуртия. Жителя Удмуртии Александра Хижнякова посмертно представили к ордену Мужества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ефрейтор получил награду за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации на Украине. Похороны Александра Хижнякова прошли 23 марта в Каракулинском районе. Прощание провели со всеми воинскими почестями.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье ефрейтора оказывается в полном объеме.

14:47, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
291
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#похороны\n#спецоперация\n#награды