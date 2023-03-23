Погибшего в СВО жителя Удмуртии посмертно представили к ордену Мужества

Каракулино. Удмуртия. Жителя Удмуртии Александра Хижнякова посмертно представили к ордену Мужества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ефрейтор получил награду за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации на Украине. Похороны Александра Хижнякова прошли 23 марта в Каракулинском районе. Прощание провели со всеми воинскими почестями.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье ефрейтора оказывается в полном объеме.