Прилепин заявил о вручении Вовану и Лексусу орденов Мужества в Кремле

Москва. Орденами Мужества наградили в Кремле пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу писателя Захара Прилепина.

Отмечается, что на сайте президента России информации о наградах пока нет.

Вован и Лексус известны своими розыгрышами (пранками): они звонят по телефону медийным личностям под видом их знакомых. Им удавалось вывести на откровенный разговор британского принца Гарри, экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга, писателя Стивена Кинга и других известных политиков и деятелей культуры.

Добавим, самому Захару Прилепину тоже вручили орден Мужества в Кремле. Он у него уже второй по счету. Предыдущий писатель получил после покушения 6 мая 2023 года. Тогда в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. За рулем находился его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Литератор получил ранения, водитель скончался на месте. В причастности к преступлению подозревают уроженца Донбасса Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.