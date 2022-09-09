Удмуртия получит 47 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Ижевск. Удмуртия. Комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных средств одобрила выделение Удмуртии в 2022 году субсидии в объёме 47 млн 315,5 тыс. рублей на ремонт и строительство медицинских учреждений в трёх районах республики. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы от Удмуртии Андрея Исаева.

Средства в размере 9 895 220 рублей пойдут на частичный ремонт стационара балезинской районной больницы. На строительство ФАПов в деревнях Старый Чультем и Сизево Завьяловского района выделят 9 543 700 рублей и 9 543 700 рублей соответственно. Также 18 332 880 рублей получит вавожская районная больница на ремонт стационара.