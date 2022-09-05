В Воткинске передали государственные награды семьям погибших на Донбассе добровольцев-десантников

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вручили государственные награды семьям десантников, погибших при защите Донбасса. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

Напомним, ветераны ВДВ, наставники воткинского военно-патриотического клуба «Десантник» Андрей Мочалов и Владислав Мучницин участвовали в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. В мае их подразделение попало в тяжелый бой, в котором оба жителя Воткинска погибли. За проявленную стойкость и героизм они были представлены к награждению орденами Мужества посмертно.

«Награды вручили вместе с заместителем военного комиссара Удмуртии Александром Тарским родственникам героев. Ребята пожертвовали собой во имя мира и справедливости. Их имена навечно вписаны в историю Воткинска», – написал Алексей Заметаев.

Вернувшемуся после участия в спецоперации на Донбассе рядовому Данилу Ларионову за личное мужество и отвагу вручили медаль Суворова.