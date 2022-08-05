В 2023 году начнётся строительство бассейнов в Шаркане и Игре

Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире телеканала «Удмуртия» рассказал о планах развития инфраструктуры республики. По его словам, будет учтён запрос населения, сформированный в народной программе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Одной из задач перед руководством республики является усиление инфраструктуры районных центров. Перспективы каждого субъекта будут обговариваться с жителями на народных сходах. В планах на следующий год начать строительство бассейнов в Шаркане и Игре.

«Я считаю, что в каждом районном центре в дополнение к уже существующей инфраструктуре, должен быть бассейн», — сказал глава республики.

Основными направлениями для развития станут дороги и медицина. Перед Минздравом поставлена задача достичь 90%-го укомплектования штатов районных и городских больниц. Такого результата удалось достичь в Дебесской, Завьяловской, Малопургинской районных больницах и шести поликлиниках Ижевска.

Напомним, в 2022-2029 годах в Удмуртии планируется завершить реконструкцию проходящего в республике участка трассы М-7 «Волга». До 2027 года федеральная автодорога на участке Ижевск – граница Татарстана полностью будет покрыта четырьмя полосами движения. В реконструкцию трассы Ижевск-Воткинск планируется вложить 4,5 млрд рублей. Средства пойдут на обновление трёх участков общей протяжённостью 13,8 км. Дополнительные полосы появятся на следующих отрезках: поворот на аэропорт – село Италмас, Болгуры – Кукуи и деревня Двигатель – въезд в Воткинск.