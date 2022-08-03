В Удмуртии с начала года пьяная езда унесла жизни 13 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года произошли 53 дорожные аварии с участием пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В результате таких ДТП погибли 13 человек, 75 получили травмы различной степени тяжести.

Для борьбы с пьянством в России введён новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, с помощью которого можно выявлять склонных к алкогольной или наркотической зависимости кандидатов.

«Увеличился объем исследований для некоторых категорий водителей в целях выявления наркологического расстройства. В основном, изменения коснулись тех водителей, кто вновь получает права после их лишения за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или отказ от медицинского освидетельствования. Дополнительные обследования для них включают в себя лабораторные исследования на определение наличия психоактивных веществ в моче, а также исследования крови на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера хронического употребления алкоголя», — рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

Нарколог будет вправе направить анализы на дополнительные исследования, если у кандидата имеются признаки злоупотребления алкоголем.