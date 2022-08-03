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В Удмуртии с начала года пьяная езда унесла жизни 13 человек

08:30, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии с начала года пьяная езда унесла жизни 13 человек
08:30, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пьяный водитель
Фото: ИА «Сусанин»
131
0

Для некоторых категорий водителей увеличился объём исследований в рамках медицинского освидетельствования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года произошли 53 дорожные аварии с участием пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В результате таких ДТП погибли 13 человек, 75 получили травмы различной степени тяжести.

Для борьбы с пьянством в России введён новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, с помощью которого можно выявлять склонных к алкогольной или наркотической зависимости кандидатов.

«Увеличился объем исследований для некоторых категорий водителей в целях выявления наркологического расстройства. В основном, изменения коснулись тех водителей, кто вновь получает права после их лишения за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или отказ от медицинского освидетельствования.  Дополнительные обследования для них включают в себя лабораторные исследования на определение наличия психоактивных веществ в моче, а также исследования крови на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера хронического употребления алкоголя», — рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

Нарколог будет вправе направить анализы на дополнительные исследования, если у кандидата имеются признаки злоупотребления алкоголем.

08:30, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пьяный водитель