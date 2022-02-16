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Жители Ижевска могут задать вопросы про плату за тепло специалистам АО «ЭнергосбыТ Плюс»

17:45, 16 февраля, 2022
Жители Ижевска могут задать вопросы про плату за тепло специалистам АО «ЭнергосбыТ Плюс»
17:45, 16 февраля, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Т Плюс\n#отопление\n#горячая вода\n#коммунальные платежи\n#ЖКХ
Фото: twenty20.com
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На сайте «Сусанин» стартовала Прямая линия.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут задать вопросы о расчетах за отопление и горячее водоснабжение. На сайте «Сусанин» стартовала Прямая линия.

На вопросы горожан готовы ответить: директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин и руководитель Управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Максим Ленков.

Специалисты дадут разъяснения по темам:

- начисления платы за горячее водоснабжение и отопление;

- корректировки платы за отопление за 2021 год;

- перехода с 1 октября 2022 года на оплату тепла по фактическому потреблению.

Оставить вопрос можно в разделе «Прямая линия»

17:45, 16 февраля, 2022
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Т Плюс\n#отопление\n#горячая вода\n#коммунальные платежи\n#ЖКХ