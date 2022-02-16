Жители Ижевска могут задать вопросы про плату за тепло специалистам АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут задать вопросы о расчетах за отопление и горячее водоснабжение. На сайте «Сусанин» стартовала Прямая линия.

На вопросы горожан готовы ответить: директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин и руководитель Управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Максим Ленков.

Специалисты дадут разъяснения по темам:

- начисления платы за горячее водоснабжение и отопление;

- корректировки платы за отопление за 2021 год;

- перехода с 1 октября 2022 года на оплату тепла по фактическому потреблению.

Оставить вопрос можно в разделе «Прямая линия».