Жители Ижевска могут задать вопросы про плату за тепло специалистам АО «ЭнергосбыТ Плюс»

На сайте «Сусанин» стартовала Прямая линия.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут задать вопросы о расчетах за отопление и горячее водоснабжение. На сайте «Сусанин» стартовала Прямая линия.
На вопросы горожан готовы ответить: директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин и руководитель Управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Максим Ленков.
Специалисты дадут разъяснения по темам:
- начисления платы за горячее водоснабжение и отопление;
- корректировки платы за отопление за 2021 год;
- перехода с 1 октября 2022 года на оплату тепла по фактическому потреблению.
Оставить вопрос можно в разделе «Прямая линия».