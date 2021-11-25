Итоги дня: рост пассажиропотока «Ижавиа» на 798% и увеличение доходов жителей Удмуртии

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии коронавирус выявили у 305 человек. Скончались 11 пациентов.

Долгие торги

В Глазове повторно выставили на продажу здание бывшего земского уездного училища, в котором учился основатель Удмуртской автономной области Иосиф Наговицын и революционер Ефим Бабушкин. Ранее объект уже выставляли на продажу: в 2019 году его стоимость оценивалась в 5 000 000 рублей. Нынешняя цена здания сократилась почти вдвое — до 2 536 100 рублей.

Новый заместитель

Исполняющим обязанности заместителя главы Ижевска по ЖКХ и строительству с 24 ноября назначили Алексея Мещанинова. Он пришёл на место Игоря Сальникова, который покинул должность в связи с переездом в другой регион.

Доходы растут

Среднедушевые доходы жителей Удмуртии в январе-сентябре 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года выросли на 6,2% и составляют 25 396 рублей. Республика по этому показателю занимает 7 место среди регионов ПФО.

Подростковая группировка

В Ижевске задержали восьмерых подростков по подозрению в серии краж с банковских счетов. Задержание проводили следователи СК при поддержке СОБР Росгвардии. Подростки оказались учащимися школ и колледжей Ижевска, им от 15 до 17 лет.

Уголовное дело

Прокурорская проверка подтвердила факты применения телесных наказаний в отношении учеников гимназии в селе Красногорское со стороны учительницы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Представит на конкурсе

Удмуртию на международном конкурсе «Мисс Студенчества Финно-Угрии» представит Ксения Богданова, студентка пятого курса Глазовского педагогического института. Конкурс пройдёт с 7 по 11 декабря в Ханты-Мансийске.

Летают больше

Пассажиропоток авиакомпании «Ижавиа» за 10 месяцев 2021 года вырос на 797,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2021 году ижевская компания перевезла 238,2 тыс. пассажиров.